Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci OMÜ'de öğrencilerle buluştu

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Sosyal Belediyecilik" konulu konferansta, üniversite öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. "Sosyal Belediyecilik" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Başkan Deveci, tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Sosyal Belediyecilik örneği projeleri hakkında bilgi veren Başkan Deveci, konuşmasında üretim ve tarım vurgusu yaptı.

"KÖKLÜ MESLEK DALI"

Sosyal Hizmetler'in alanının kitaplarda tanımlananlardan çok daha öte olduğunu vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Hem görev alanındaki disiplin dağılımıyla insanı var eden ve toplumun içerisindeki bireylerin oluşturdukları sosyal grupları bir arada toplum olarak yaşatabilecek; toplumu bir arada tutabilen, insana insan olduğunu hissettiren köklü meslek dallarından birisi" dedi.

GENÇLERE TAM DESTEK

Yaptığı konuşmada Atakum Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalardan örnekler veren Başkan Deveci, "Özellikle bir üniversite kenti olan Atakum'da öğrencilerimiz için sürdürülebilir projeleri hayata geçirdik. Hasan Ali Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezimiz üniversiteli gençlerin bilimle ve sanatla buluşma merkezi oldu. Her gün yüzlerce öğrencimiz merkezimizin kütüphanesinden faydalanırken, sanat aktiviteleriyle de kentin kültür hayatına önemli katkılar verdik. Tesislerimizde uyguladığımız indirimlerin yanı sıra oluşturduğumuz Genç Ata Kart ile de öğrencilere ekonomik olarak destekler vermeye devam ediyoruz. Diğer yandan beşincisini açmaya hazırlandığımız AtaÇocuk Gelişim Merkezlerimizle de Atatürk devrimlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi sürdürüyoruz. OMÜ'de faaliyet gösteren kulüplerle sürekli iş birliği içerisinde olarak projelerine destek sağlıyoruz. Daha fazla iş birliği ve kentimizin değerini yükselten, gençlerimize de katkı sağlayan projeye destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.