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ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, Giresun'da Teşkilat Açılışı Yaptı

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, Giresun'da Teşkilat Açılışı Yaptı
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Giresun'da partisinin teşkilat binasının açılışını yaptı. Zeybek, Türkiye'de Atatürk bilincinin diriltilmesi gerektiğini vurguladı.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, partisinin Giresun Teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Güre ve Teyyaredüzü mahallelerinde esnafı ziyaret eden Zeybek, daha sonra partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Zeybek, Türkiye'de Atatürk bilincinin diriltilmesi gerektiğini belirtti.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ATA Parti İl Başkanı Ümran İlbilge Haliloğlu ve CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Politika
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