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Deniz Baykal'ın kızından CHP'yi kızdırtacak İmamoğlu sözleri

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı kararına ilişkin, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve ekibine operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 20 polis aracıyla İmamoğlu'nun konutuna baskın yapıldı. Polis ekiplerinin konutta arama yaparken İmamoğlu gözaltına alındı. Daha sonra başsavcılık İmamoğlu'nun "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarındangözaltına alındığını açıkladı.

    Türkiye gündemini alt üst eden bu gözaltı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 'X'te yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

    "BU SORUŞTURMALAR ÜLKENİN ÇOK YARARINA"

    Söz konusu operasyonun İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasını etkilememek için bekletildiğini iddia eden Aslı Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek" ifadelerini kullandı.

    "CHP'YE DÜŞEN TERTEMİZ BİR KURULTAY YAPMAK"

    Baykal, paylaşımının sonunda CHP'ye kurultay çağrısında bulunarak "CHP'ye düşen Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek" dedi.

    Aslı Baykal'ın paylaşımı şöyle:

    "Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için.

    İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

    Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.

    Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

    Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek.

    CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek."

    Deniz Baykal'ın kızından CHP'yi kızdırtacak İmamoğlu sözleri
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
    500

    Yorumlar (9)

    Haber YorumlarıQues who:

    Deniz baykal tayip erdoğan'ın siyası yasağını kaldırıp başa getiren kişi değilmi hapis yatmış universite bitirmemiş iken başımza getirilen sayın erdoğanın şimdi yaptıkları hayret doğrusu

    Yorum Beğen97
    Yorum Beğenme172
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    Haber Yorumlarıgirilmez:

    HASSEKTÖR

    yanıt3
    yanıt3
    Haber YorumlarıMusty:

    akli basinda cho linin gozunu seveyim

    Yorum Beğen163
    Yorum Beğenme46
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    Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

    aslı baykal seninde marjinal videoların vardır muhakkak

    Yorum Beğen61
    Yorum Beğenme107
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    Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

    Babanın Yüzünden Ülke bu halde UTANMAZLAR.

    Yorum Beğen68
    Yorum Beğenme79
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    Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

    Chp ye neden gıcık oluyor bu ,babası bütün ömrünü orada geçirmiş beş kuruşluk icraatı olmadan, fazla kızmasına gerek babasının pantolonunu chp mi çıkardı

    Yorum Beğen59
    Yorum Beğenme46
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    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    yasaklıyken erdoğanın önünü açan kararda baykalın imzası,benimde verdiğime pişman olduğum oyum var

    Yorum Beğen21
    Yorum Beğenme22
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    Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

    v6 )))

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    Yorum Beğenme9
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    Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

    Kesin kaseti var bunun da recepte

    Yorum Beğen1
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