Deniz Baykal'ın kızından CHP'yi kızdırtacak İmamoğlu sözleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve ekibine operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 20 polis aracıyla İmamoğlu'nun konutuna baskın yapıldı. Polis ekiplerinin konutta arama yaparken İmamoğlu gözaltına alındı. Daha sonra başsavcılık İmamoğlu'nun "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarındangözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye gündemini alt üst eden bu gözaltı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 'X'te yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU SORUŞTURMALAR ÜLKENİN ÇOK YARARINA"

Söz konusu operasyonun İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasını etkilememek için bekletildiğini iddia eden Aslı Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek" ifadelerini kullandı.

"CHP'YE DÜŞEN TERTEMİZ BİR KURULTAY YAPMAK"

Baykal, paylaşımının sonunda CHP'ye kurultay çağrısında bulunarak "CHP'ye düşen Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek" dedi.

Aslı Baykal'ın paylaşımı şöyle:

"Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için.

İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.

Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek.

CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek."