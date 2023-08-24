ASEAN Çevre Bakanları Toplantısı Laos'ta Başladı

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. Konuşma yapan Laos Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Bounkham Vorachit'in çeşitli görüntüleri

17. ASEAN Çevre Bakanları Toplantısı, Laos'un başkenti Viyentiyan'da başladı. Çarşamba günü başlayan toplantı, 2030 Gündemi'nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ileri bölgesel çevre işbirliğini ve entegrasyonunu ele almayı amaçlıyor.

Laos Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Bounkham Vorachit, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin bakanlarının, çevresel işbirliği çerçevesinin nasıl uygulandığını değerlendirerek iklim değişikliği, kimyasallar ve atık, biyolojik çeşitlilik konularının yanı sıra çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma için işbirliğinin desteklenmesine odaklanacağını söyledi.

Toplantıda ASEAN Çevre İşbirliği'nin kaydettiği ilerleme ve başarılar, ASEAN Kıdemli Çevre Yetkilileri'ne bağlı çalışma gruplarının 7 çevresel stratejik önceliği ve ASEAN Biyoçeşitlilik Merkezi Yönetim Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek.

Bakanlar ayrıca ASEAN çevresel işbirliği çerçevesinin ileri götürülmesine yönelik işbirliğine dayalı ek faaliyetleri ele alacak, tavsiyelerde bulunacak ve çözümler önerecek.

ASEAN bölgesi, ASEAN üye ülkelerinin sosyoekonomik kalkınması açısından iyi koşullara sahip doğal kaynaklar ve biyoçeşitlilik açısından zengin.

Bounkham, buna karşın son yıllarda ASEAN'ın, iklim değişikliği, seller ve kirlilik gibi birçok felaket yaşadığını ve bu felaketlerin çevreyi ve insanların yaşamlarını büyük oranda etkilediğini söyledi.

Bakan, heyetlerin kararlılık, çaba ve sorumluluk bilinciyle toplantının, bir anlaşmayla sonuçlanacağını ve bölgedeki çevreye yönelik endişelerin giderilmesi için doğru, etkin ve tatbiki bir politika önereceğini umduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyentiyan'dan bildiriyor. (XHTV)