Arnavutluk Başbakanı Rama'nın kaban giymemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ne yapacağız, üşümüyor mu?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Rama'nın kaban giymemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı. Makam aracından inen Rama'yı karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanı Sabri Demiri'ye dönerek, "Ne yapacağız, üşümüyor mu?" diye sordu.

ERDOĞAN, RAMA'YI KÜLLİYE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

"NE YAPACAĞIZ, ÜŞÜMÜYOR MU?"

Makam aracından inen Rama'nın kaban giymediğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük şaşkınlık yaşadı. Danışmanı Sabri Demiri'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yapacağız, üşümüyor mu?" diye sordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAŞKOLUNU ÇIKARDI

Daha sonra kaşkolunu çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile birlikte tören alanına geçti. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da Rama'nın üşümemesi Balkan soğuklarına alışkın olduğunu gösterdi.