Arnavutluk Başbakanı Rama'nın kaban giymemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı: Ne yapacağız, üşümüyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Balkanlardan gelen Rama'nın hava sıcaklığı 8 derece olan Ankara'da kaban giymemesi Erdoğan'ı şaşırttı. Danışmanı Sabri Demiri'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yapacağız, üşümüyor mu?" dedi. Erdoğann daha sonra kaşkolunu çıkararak Rama ile birlikte tören alanına yürüdü.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Rama'nın kaban giymemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı. Makam aracından inen Rama'yı karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanı Sabri Demiri'ye dönerek, "Ne yapacağız, üşümüyor mu?" diye sordu.
ERDOĞAN, RAMA'YI KÜLLİYE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
"NE YAPACAĞIZ, ÜŞÜMÜYOR MU?"
Makam aracından inen Rama'nın kaban giymediğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük şaşkınlık yaşadı. Danışmanı Sabri Demiri'ye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yapacağız, üşümüyor mu?" diye sordu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAŞKOLUNU ÇIKARDI
Daha sonra kaşkolunu çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile birlikte tören alanına geçti. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da Rama'nın üşümemesi Balkan soğuklarına alışkın olduğunu gösterdi.