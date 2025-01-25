Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde sorumluluğun Bolu Belediyesi'nde mi yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda mı olduğu tartışmaları devam ederken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

"SORUMLU TURİZM BAKANLIĞI"

Konuk olduğu Elips Haber ekranlarında 78 insanımızın hayatını kaybettiği faciayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Televizyondaki tartışmaları takip ediyorum. Suçlamalar başladı. Belediye diyorsunuz. Efendim biz Büyükşehir Belediyesi değiliz diyorlar. Haklılar. Belediyenin yetki alanı içinde mi? Hayır... Burası turizm yatırımları alanında... O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ERSOY "YETKİLİ DEĞİLİZ" DEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise dün akşam konuk olduğu televizyon programında "Yetkili değiliz" diyerek tüm sorumluluğu belediyeye attı. Bakan Ersoy açıklamasında "Yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınır. 12 Aralık'ta tespit etmiş itfaiyede, talebi geri çektirmek yerine bu konuda İl Özel İdare'ye bildirmeniz gerekiyordu. Ana binadaki yetersizliği biliyorsunuz, ihbar edilseydi zaten bu işletme kapatılacaktı" ifadelerine yer verdi.