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Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

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Bolu kartalkaya'da 78 insanımızın hayatını kaybettiği faciayla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Belediyenin yetki alanı içinde mi? Hayır. Burası turizm yatırımları alanında... O zaman sorumlu kim Turizm Bakanlığı" ifadelerine yer verdi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketinde sorumluluğun Bolu Belediyesi'nde mi yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda mı olduğu tartışmaları devam ederken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

"SORUMLU TURİZM BAKANLIĞI"

Konuk olduğu Elips Haber ekranlarında 78 insanımızın hayatını kaybettiği faciayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Televizyondaki tartışmaları takip ediyorum. Suçlamalar başladı. Belediye diyorsunuz. Efendim biz Büyükşehir Belediyesi değiliz diyorlar. Haklılar. Belediyenin yetki alanı içinde mi? Hayır... Burası turizm yatırımları alanında... O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" ifadelerine yer verdi.

Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

BAKAN ERSOY "YETKİLİ DEĞİLİZ" DEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise dün akşam konuk olduğu televizyon programında "Yetkili değiliz" diyerek tüm sorumluluğu belediyeye attı. Bakan Ersoy açıklamasında "Yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınır. 12 Aralık'ta tespit etmiş itfaiyede, talebi geri çektirmek yerine bu konuda İl Özel İdare'ye bildirmeniz gerekiyordu. Ana binadaki yetersizliği biliyorsunuz, ihbar edilseydi zaten bu işletme kapatılacaktı" ifadelerine yer verdi.

Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Tanju Özcan mert adam. Suçu olduğunu bilse aynı gün istifa ederdi. AKPKK'lılarda nerde istifa edecek erdem. Her şeyi CHP'li belediyelere yıkmayı iyi biliyorlar. Hazır olun, 2028de halkın hokkalı tokadını yiyeceksiniz

Yorum Beğen286
Yorum Beğenme173
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Haber YorumlarıVEFA:

Sezek Aksu haklıydı. Masum değiliz hiçbirimiz derken. Turizm Bakanlığı, il Özel İdaresi, Belediye İtfayesi, seyahat acentaları, bozuk adaletsiz sistem hepsinin de sorumluluğu var. Bunlara kısaca ampul cehennemi de diyebiliriz!!

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıMevlüt:

Denetleme yetkisi bakanlıkta yangın uygunluk yetkisi belediyede. seni AK parti'den kovdular diye öcalmaya mı çalışıyorsun Arınç bey. Senin deyiminle bakanlık yetkili ise o zaman yanğını da bakanlık söndürsün gitmesin itfaiye

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme122
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Haber YorumlarıSerdarHan:

Akp den ayrılanlar cehennem korkusından vicdana mı gelmiş ne :)

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıMGk:

İtfaiye kime bağlı Bülent bu halkı bu kadar mı salak sandınız.. Tanju'ya bak milleti para ile susturacak

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Yorum Beğenme102
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Haber YorumlarıGökhan:

Doğru söyleyini dokuz köyden kovarlar şimdi ampüller. Bu adamda durmuş saat gibi arada bir doğruyu gösteriyor.

Yorum Beğen102
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Haber YorumlarıKartal Bey:

AKP'nin siyasileri kabul ediyorlar yandaş vatandaş kabullenemiyor,CHP belediyesi suçlu diyor

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Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Bakalım topu kime atacaklar bu sefer

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ya kardeşim yangin olumlu rapor veren kimse sorumluluk onda eğer yangin kontrolünü yapan itfaiye ise ve olumsuz olarak görmesine ragmen olumlu yazmişsa ve itfaiye belediye bağlıysa bile belediye başkanının haberi yoksa bu olaydan belediye baskani da suclu değil suclu itfaiye yonetimidir burda yangin tedbirleri yetersiz olmasina rağmen kim olumlu rapor verdiyse suc onundur eger belediye başkanı haberi varsa suçludur yoksa pnun d sucu yok bu durumda itfaiye yönetimi baskani yaniltmis onu da kandirmis olur

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir parsel parsel itraf daha

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme19
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