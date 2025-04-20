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Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'ye kayyum atanacağı iddiası sonrasında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için çarpıcı bir yorumda bulundu. Arınç "Rasim Ozan, başka bir isimle savcı önüne götürülseydi içeriden çıkamaz hale gelirdi. Ama R.O.K olarak gittiği için adli kontrol tedbiri uygulanıyor" dedi.

"CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

ARINÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"R.O.K. OLARAK GİTTİĞİ İÇİN ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANIYOR"

Arınç "Rasim Ozan, başka bir isimle savcı önüne götürülseydi içeriden çıkamaz hale gelirdi. Ama R.O.K olarak gittiği için şimdilik adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Ya böyle bir şey var ya da benim artık 'Tutuksuz yargılanmalar esastır' sözüm sakal da bırakmadığım halde bir gerçek haline geldi"ifadelerini kullandı.

"KİŞİYE ÖZEL YARGILAMALAR" VURGUSU

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü; "Artık bu kişiye özel yargılamalar haline geldi. Enis Berberoğlu için ben aynı şeyleri söyledim, Gergerlioğlu için aynı şeyleri söyledim, şimdi de başkaları için aynı şeyleri söylüyorum."

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Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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