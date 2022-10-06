Arınç, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili konuştu: Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arınç, "Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez" dedi. Siyasetçilerin oy almak için bazı girişimlerde bulunabildiğine işaret eden Arınç, "Kılıçdaroğlu da bunun için yapıyor. Helalleşmeyi de, başörtülü kardeşlerimizle buluşması da bu yüzden" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TV5'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Arınç, Kılıçdaroğlu'nun teklifi ve Erdoğan'ın çağrısı için "Her ikisini de önemli buluyorum" dedi.

"HUKUKÇULARIN DA SİYASETÇİLERİN DE TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Başörtüsünün şu anda fiili bir serbestlik olduğunu belirten Arınç, "Bunu ben hukukçuların da kamuoyunun da siyasetçilerin de takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Arınç şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu'nu bu noktaya getiren muhafazakar kesimle barışabilmek, onlara anlayış gösterebilmek. İkincisi de bugün muhafazakar kesimde pek dışarıda dillendirilmeyen ama kendi içinde propaganda haline gelen bir konu var. Bu muhafazakar kesime, ki dindarlık noktasında ulaşmış kesime, birileri diyor ki 'Bakın CHP gelirse, Millet İttifakı gelirse başörtüsünü yine yasaklar'. 'Böyle bir düşüncenin bugün alıcısı olabilir mi?' diye düşünecekseniz, ben düşünmenizi tavsiye ederim. Bunun için 'Ben böyle bir şey yapmayacağım ama yasal düzenlemeyi bunun için istiyorum' demişse Kılıçdaroğlu bunun için bir adım atmıştır diye düşünebiliriz."

"KILIÇDAROĞLU DA OY ALMAK İÇİN YAPIYOR"

"Siyasetçi gözüyle bakmamız lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy alarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunun için yapıyor. Yani helalleşmeyi niye yapıyor? Başörtülü kardeşlerimizle neden bir araya geliyor, onları ön plana koyuyor? Sultan Kara'yı neden evinde ziyaret ediyor?" ifadelerini kullandı.

"DİNDAR İNSANLAR İÇİN BİLE TÖVBE KAPISI HER ZAMAN AÇIKTIR"

Arınç, şunları söyledi: "Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım, geçmişte olanlar için özür diliyorum. Beni affet" diyor. Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı Twitter hesabından yayınladığı bir video ile kamu kurumlarında başörtüsünü 'yasal güvence' altına almak için Meclis'e kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından, CHP grubu tüm vekillerin imzasıyla söz konusu teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Resmi adı 'Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi' olan teklifte, "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN: BAŞÖRTÜSÜNÜ ANAYASA İLE ÇÖZELİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dünkü grup toplantısında adeta el yükseltti. "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele artık kalmamıştır" diyen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak "Gelin çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU: YİNE KURNAZ BİR AJANDA ÇIKMAZSA DESTEĞİ VERİRİM

Kılıçdaroğlu ise verdiği yanıtta, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.