Arıkan: Adalet, iktidarın ihtiyaç duyduğu anda raftan indireceği bir araç değildir

Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasının yeniden açılmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Arıkan, "Eğer bu dosyada ucu kime giderse gitsin hakikat, bütün yönleriyle ortaya çıkarılırsa bu sadece Gülistan Doku'nun ailesi için değil; adalet bekleyen bütün aileler için yeni bir umut kapısı olacaktır. Bununla ilgili bir başka işaret de Adalet Bakanı tarafından verildi. Sayın Bakan, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme süreci başlattıklarını duyurdu. Bakın sıradan bir istatistikten bahsetmiyoruz. 693 maktul demek; 693 can, 693 hayat, 693 anne, baba, kardeş, evlat demek. Merak ediyoruz; bu 693 canın akıbetinin aydınlatılması için, o raflarda bekletilen klasörlerin indirilmesi için illa bakanın mı değişmesi gerekiyordu? Düne kadar bu dosyalar neden raflarda bekletildi? Kimse kusura bakmasın; adalet, iktidarın ihtiyaç duyduğu anda raftan indireceği bir araç değildir. Peki, faili meçhuller için gösterdiğiniz kararlılığı, siyasi cinayet davalarını da raflardan indirerek gösterebilecek misiniz? Mesela hala soru işaretleri, tam anlamıyla aydınlatılamayan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını raftan indirebilecek misiniz? Diyarbakır'ın göbeğinde cinayete kurban giden Tahir Elçi dosyasını raftan indirip üzerine gidebilecek misiniz? Türkiye'nin hafızasında hala açık bir yara olarak duran Uğur Mumcu suikastının üzerindeki sis perdesini kaldırmak için bu dosyayı yeniden ele alabilecek misiniz? Binlerce insanın mağdur olduğu THODEX dosyasında, 'bir kişi öldü, dosya kapandı' kolaycılığına sığınmadan, bu vurgunun arkasındaki bütün ilişkiler ağını ortaya çıkarabilecek misiniz? Mahkeme salonlarının PR ajansına, hukukun kişisel ajandalara dönüşmemesi için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; her koşulda, her yerde ve her dosyada; 'Herkes için adalet' diyoruz" dedi.

'EMEKLİYE BİR MAAŞ İKRAMİYEYİ KANUNLAŞTIRALIM'

Türkiye'de ekonomik sefaletin en ağırını emeklilerin yaşadığını kaydeden Arıkan, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ramazanda 1 kilo kıyma alamayan emeklimiz, asgari ücretlimiz; Kurban Bayramı'nda da kurban kesemeyecek, evine et girmeyecek. Emekli bayram ikramiyesi ilk defa verildiğinde, 2018 yılında bin liraydı. Diyanet'in yurt içi kurban bedeliyse 850 liraydı. Bir emekli, aldığı bayram ikramiyesiyle kurban kesebiliyordu. Aradan 8 yıl geçti. Bugün emekli ikramiyesi 4 bin lira. Diyanet'in yurt içi kurban bedeliyse 18 bin lira oldu. 8 yılda emekli ikramiyesi 4 kat arttı, kurban bedeliyse 21 kat arttı. Bugün 4 emekli bir araya gelse bırakın; bir kurban kesmeyi, bir hisseye bile giremiyor. İşte Türkiye'nin geldiği yer burasıdır. Yapılacak şey bellidir. Biz daha önce en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve prim ödemelerine göre kademeli bir oranlama yapılması için kanun teklifi verdik. Bu talebimizi, milletimizin imzasıyla destekledik. 1 milyon 200 binden fazla imzayı Meclis'e sunduk. Geçtiğimiz bayramlarda da bu kürsüden defalarca, 'Bayram ikramiyesi en az bir maaş olmalıdır' dedik. Şimdi, bugün buradan ilan ediyorum; Kurban Bayramı'nda emeklilerimize bir maaş ikramiye verilmesi için kanun teklifimizi bir kez daha Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Haydi bakalım gerçekten emeklimizi düşünüyorsanız, Kurban Bayramı'na bir ay kala emekliye bir maaş ikramiyeyi kanunlaştıralım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı