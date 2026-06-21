Kent Konseyi seçiminde başkan Morkoç güven tazeledi

Ardahan Kent Konseyi'nin 6. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Morkoç, delegelerin desteğini alarak yeniden göreve seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen seçimde üyeler sandık başına giderken, yapılan oylamanın ardından mevcut başkan Yavuz Morkoç güven tazeleyerek yeni dönemde de görevine devam etme hakkı kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan başkan Morkoç, kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yeni dönemde kentin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı