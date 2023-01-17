Aralık ayında yapılan 16 seçim anketinin ortalaması alındı! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark yarışı daha da kızıştıracak

Aralık ayı içerisinde Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinin yapmış olduğu 16 seçim anketinin ortalaması alındı. Sonuçlara göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40.5, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,8 oldu.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 16 anket şirketinin aralık ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Yapılan çalışmanın sonucuna göre AK Parti yüzde 33.2 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 13.8 ile üçüncü, HDP yüzde 10.1 ile dördüncü, MHP ise yüzde 7,3 ile beşinci sırada konumlandı.

İTTİFAKLAR ARASINDA YÜZDE 0.2 FARK VAR

İttifaklar bazında bakıldığında ise AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40.5 olurken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 39.8 olarak kayıtlara geçti.

Diğer partilerin oy oranı şöyle: