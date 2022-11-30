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Aralarında Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı

Politika Haberleri

Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili süreç merak ediliyordu. Fezlekeler hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

69 FEZLEKE MECLİS'E ULAŞTI

Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı.

MECLİS'TE DEĞERLENDİRME YAPILACAK

69 fezlekenin akıbeti, Meclis'te milletvekilleri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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