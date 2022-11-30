Aralarında Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı
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Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili süreç merak ediliyordu. Fezlekeler hakkında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
69 FEZLEKE MECLİS'E ULAŞTI
Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da olduğu 69 fezleke Meclis'e ulaştı.
MECLİS'TE DEĞERLENDİRME YAPILACAK
69 fezlekenin akıbeti, Meclis'te milletvekilleri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.