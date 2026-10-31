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Arakçi, Merz'in 100 milyar euroluk maliyet açıklamasını 'hiçbir şey' diye niteledi

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Arakçi, Merz'in 100 milyar euroluk maliyet açıklamasını 'hiçbir şey' diye niteledi
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İranlı Bakan Arakçi, Merz'in 100 milyar euroluk maliyet açıklamasına, bunun İran ordusunun saldırganlara indireceği darbenin yanında 'hiçbir şey' olduğunu söyledi. Arakçi 'Kırmızı çizgiler artık geçmişte kaldı' derken, Rızai de Avrupa'yı savaş suçlarını alkışlamakla eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamasına verdiği cevapta, "100 milyar euro, güçlü İran Silahlı Kuvvetlerinin ulusumuza saldırmaya cüret edenlere indireceği yıkıcı ve ağır darbenin yanında hiçbir şey. Kırmızı çizgiler artık geçmişte kaldı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "İran'a karşı savaşın Avrupa'nın enerji maliyetlerine 100 milyar eurodan fazla ek yük getirdiği" yönündeki açıklamasına sert bir karşılık verdi. Bakan Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhtemel yeni saldırıların Avrupa için çok daha yüksek bir bedele mal olabileceğini işaret eederek, "Sayın Merz, geçtiğimiz yıl İsrail ve ABD'nin İran'ı bombalamaya başlamasıyla birlikte bu saldırıları övgüyle karşılamış, 'Avrupa'nın kirli işlerini yapıyorlar' demişti. 100 milyar euro, güçlü İran Silahlı Kuvvetlerinin ulusumuza saldırmaya cüret edenlere indireceği yıkıcı ve ağır darbenin yanında hiçbir şey. Kırmızı çizgiler artık geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai de Avrupa'nın artan enerji maliyetleri konusundaki endişelerini eleştirerek, "Savaş suçlarını alkışlarken bunun sonuçlarının sizi de etkilemeyeceğini mi sandınız?" ifadelerini kullandı.

Merz'in açıklaması

Almanya Başbakanı Merz dün Seul'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son 8 ayda yalnızca Avrupa için bu çatışma nedeniyle enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan maliyetlerimiz 100 milyar euroyu aştı. Avrupa'daki işletmeler ve tüketiciler, bu çatışma sonucu enerji fiyatlarının artması nedeniyle 100 milyar eurodan fazla ek ödeme yaptı. Bu nedenle bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek bizim de ekonomik çıkarımızadır" ifadelerini kullanmıştı. Merz ayrıca diyalog çağrısında bulunarak, "Bu çatışma askeri yollarla çözülemez" demişti. Merz, Almanya'nın çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabaları koordine ettiğini ve yoğunlaştırdığını söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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