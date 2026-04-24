Arakçi: "(İslamabad, Maskat ve Moskova ziyaretlerinde) Bölgesel gelişmeleri ele alacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı kapsayan ziyaret turuna çıkacağını söyleyerek, "Bu ziyaretlerin amacı, ikili konularda ortaklarımızla yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı kapsayan ziyaret turuna çıkacağını söyleyerek, "Bu ziyaretlerin amacı, ikili konularda ortaklarımızla yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmaktır" dedi.

ABD ile İran arasında yeni bir müzakere sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi diplomasi trafiğini hızlandırdı. Arakçi, yerel basında yer alan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan bir ziyaret turuna çıkacağını duyurdu. Arakçi, "İslamabad, Maskat ve Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Bu ziyaretlerin amacı, ikili konularda ortaklarımızla yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmaktır. Komşularımız bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

İslamabad, Maskat ve Moskova hattı

İran ile ABD arasında son dönemde artan gerilim, diplomatik temasların seyrini etkiliyor. Taraflar arasında 11 Nisan tarihinde İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmeler, çeşitli başlıklarda ilerleme sağlanamaması nedeniyle anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Buna rağmen bölgesel aktörler üzerinden temasların sürdüğü biliniyor. Arakçi'nin ilk durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad, bu kapsamda öne çıkan merkezler arasında yer alıyor. Diplomatik kaynaklara göre, ziyaret kapsamında Pakistanlı yetkililerle temas kurulması ve müzakere sürecine yeniden zemin hazırlanması hedefleniyor.

Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova da İran'ın diplomatik temaslarında öne çıkan diğer merkezler arasında yer alıyor. Umman'ın başkenti Maskat, geçmişte Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelerin yürütüldüğü başlıca adreslerden biri olarak biliniyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
