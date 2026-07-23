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Arakçi: ABD'deki etki altındaki kişiler başını kuma gömmüş

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda. Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a yönelik tutumu nedeniyle ABD yönetimini eleştirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler, başlarını kuma gömmüş durumda. Sahadaki gerçekleri görmezden geliyor ve yalnızca 2028 seçimlerine odaklanmış görünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran'a yönelik saldırıları destekleyen yetkililere yönelik eleştirilerinde, "Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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