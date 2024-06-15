'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı

Sosyal medyada hızla yayılan ve ünlü isimlerin rağbet ettiği "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

"DOLARIN 2,79 OLDUĞU DÖNEMİN BAŞBAKANIYIM"

Araba hareket halindeyken yanına gelen kişiye yanıt veren Davutoğlu, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" yanıtını verdi. Bu yanıta karşılık ise video çeken kişi, "Saygılar hocam" cevabını verdi.

YORUM BOMBARDIMANA TUTTULAR

Davutoğlu'nun oyunculuğu da yöneltilen soruya verdiği cevap da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Gönderinin altına "Flash TV oyunculuğu güzel olmuş", "Kurgu değilse en adiyim", "O yüzden 0.0001 oyun var", "Bu günaha sen de ortaksın", "Ahmet bey sizi başbakan yapan kimdi?", "Türkiye'ye mülteci işgalini başlatan başbakansın", "Çöküş devrini ben başlattım demeyi unutmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.