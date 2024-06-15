Üye Girişi
Haberler

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" ifadelerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Davutoğlu'nun sergilediği oyunculuğu da yöneltilen soruya verdiği cevabı da eleştiri bombardımanına tuttu.

Sosyal medyada hızla yayılan ve ünlü isimlerin rağbet ettiği "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

"DOLARIN 2,79 OLDUĞU DÖNEMİN BAŞBAKANIYIM"

Araba hareket halindeyken yanına gelen kişiye yanıt veren Davutoğlu, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" yanıtını verdi. Bu yanıta karşılık ise video çeken kişi, "Saygılar hocam" cevabını verdi.

YORUM BOMBARDIMANA TUTTULAR

Davutoğlu'nun oyunculuğu da yöneltilen soruya verdiği cevap da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Gönderinin altına "Flash TV oyunculuğu güzel olmuş", "Kurgu değilse en adiyim", "O yüzden 0.0001 oyun var", "Bu günaha sen de ortaksın", "Ahmet bey sizi başbakan yapan kimdi?", "Türkiye'ye mülteci işgalini başlatan başbakansın", "Çöküş devrini ben başlattım demeyi unutmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Sosyal Medya Sosyal Medya Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

 Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

 Bu sözler kime? Bahçeli'nin bayram tebriğinde şifreli bir mesaj var

Bu sözler kime? Bahçeli'nin bayram tebriğinde şifreli bir mesaj var

 Bahçeli'den çok sert 'Yumuşama' çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir

Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
500

Yorumlar (11)

ny Tafo:

senden önce dolar 1,5 TL idi

61
7
yanıtYanıtla
KILIÇ ASLAN:

Türkiye genelindeki oy oranı 0,07 Bazen daha fazla rezil olmamak için gündemden sessizce ayrılmak daha mantıklı olsa da bazıları bunu görmek istemiyor sanırım.

44
4
yanıtYanıtla
Panther Panthera:

hattitrir

20
9
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Suriye' ye girmemizin, Rus Uçağının d0şürülmesinin(Emri ben verdim dediğini kulaklarımla duydum), Türbenin 1 gece yarısı yerinden alınıp getirilmesinin, milyonlarca Suriyelinin buraya gelmesinin tek ve yegane sebebisin. Sana oy verirsem ellerim kırılsın.

24
3
yanıtYanıtla
Ali Teke:

Fuat abi yanıyoruz :)

25
0
yanıtYanıtla
İrfan Çapın:

Rezil olmaktan zevk alan bir adam bu izleyince ben utandım ama kendisi utanmıyor

21
1
yanıtYanıtla
Xeyati 2:

Davutoğlu nasıl başbakan oldun ve nasıl gittiğini da söylesen de bilmeyenler bilsin.

15
0
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Neyin basbakani.

8
0
yanıtYanıtla
Mert:

Ben ülkemize milyonlarca suriyelinin gelmesine vesile olan dönemin dış işleri sonrasında başbakanıyım bu gün ülkemizde Suriyeli sorunu varsa bir numaralı sebep benim neden dememiş

8
0
yanıtYanıtla
Vll. Murat:

Yurt dışındaki tek Türk toprağı olan Süleyman şah türbesini ülkeye kaçırmak zorunda olan kişiyim

3
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title