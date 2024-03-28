Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşa yumruk attı

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, 70 yaşındaki bir vatandaşa yumruk attı.

KIZINI İŞTEN ÇIKARDIĞI İÇİN OY VERMEYECEĞİ SÖYLEDİ

Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı. Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.

VATANDAŞIN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.