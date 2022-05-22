Anketlerde partisi üçüncü çıkan Meral Akşener, 2023 seçimleri için net hedef koydu: Türkiye'de birinci parti olacağız - Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 100 bininci üye katılım programında konuştu. Son anketlerde partisi üçüncü çıkan Akşener, partililerine mevcut sıralamadan bambaşka bir hedef koydu.

"BU MİLLET VERDİĞİ OYLARLAR GÖNDERİR"

Hükümeti sert sözlerle eleştiren Akşener, "Kul hakkına el uzatanları, aç olanlara hakaret edenleri, saraylardan burnunu çıkartmayan, Türkiye'nin her bir yerini şatafatla yaşadığını sananları bu millet verdiği helal oylarıyla attaya gönderir" ifadesini kullandı.

"KUL HAKKINA DİKKAT EDENLER MÜKAFATLANDIRILIR"

Türkiye'de ve İstanbul'da birinci parti olmak istediklerini belirten Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cenabı Hak kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır, kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, tarlama gübre, tohum atamadım diyenleri teröristlikle suçlayanları helal oylarıyla attaya gönderir.

"TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız biz."

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