Ankara Yenimahalle AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Yüce, mazbatasını aldı

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın katılımıyla Yenimahalle İlçe Başkanı Ekrem Yüce ve yönetimi mazbatasını aldı.

Ankara Yenimahalle AK Parti İlçe Başkanı olarak atandıktan sonra 27 Ekim günü seçilerek başkan olan İlçeBaşkanı Ekrem Yüce çalışmalarını tamamlayarak yönetim kurulunu belirlediği öğrenildi.

Yüce'ninyönetim kurulu Bir birinden değerli olup Muhammet Yoldaş Güneri'nin de yönetime girmiş olması memnuniyet yarattı.