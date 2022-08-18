Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya günübirlik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti için Ukrayna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv'e gitti. Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

(IUtku Şimşek /İHA)