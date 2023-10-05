Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, 19 personeli ödüllendirdi

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, görevlerinde gösterdikleri üstün performans dolayısıyla 19 personeli ödüllendirdi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, görevlerinde gösterdikleri üstün performans dolayısıyla 19 personeli ödüllendirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç, görevlerinde gösterdikleri üstün performans, özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı 19 personelimizi ödüllendirmiştir." ifadesine yer verildi.