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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Şüpheli Paket Uygulaması Uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Caddesi Ulus metro durağı çıkışında gerçekleştirilecek şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Bomba imha uzmanları tarafından yapılacak olan uygulama için vatandaşların paniğe kapılmaması istendi.