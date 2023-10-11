Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Şüpheli Paket Uygulaması Uyarısı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Caddesi Ulus metro durağı çıkışında gerçekleştirilecek şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Bomba imha uzmanları tarafından yapılacak olan uygulama için vatandaşların paniğe kapılmaması istendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilecek şüpheli paket uygulamasıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Caddesi Ulus metro durağı çıkışında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika