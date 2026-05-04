Haberler

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek, Konya'ya veda etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek, Konya'ya veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, düzenlenen törenle Konya'dan uğurlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, düzenlenen törenle Konya'dan uğurlandı.

Emniyet Müdürü Maksut Yüksek için Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama programı düzenlendi.

Programda konuşan Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 10 Ocak 2025 tarihinde devraldığı Konya Emniyet Müdürlüğü görevinden Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanmasından dolayı ayrıldığını belirterek, "Selçuklu'nun başşehri, hoşgörünün merkezi ve huzurun beşiği olan bu müstesna şehirde hizmet etmiş olmak meslek hayatımın en mümtaz, onur nişanelerinden biri olarak daima kalbimde kalacaktır. Konya bizim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda ailemle birlikte huzur bulduğumuz bir yuva olmuştur. Bizleri bir hemşehriniz, evladınız, bir kardeşiniz olarak bağrınıza bastığınız için hepinize minnettarım. Ankara'da bir kapınızın ve gönlümüzün her zaman açık olduğunu asla unutmayın. Bundan sonra da Konya'nın bir gönül elçisi olarak bulunduğumuz her ortamda şehrimizin güzelliğini anlatmaya devam edeceğim" dedi.

Emniyet Müdürü Maksut Yüksek programın ardından Konya'dan ayrıldı.

Törene, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, protokol mensupları, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Akılalmaz kaza kamerada! Turist hayatını kaybetti, sürücü serbest