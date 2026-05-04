Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek, Konya'ya veda etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, düzenlenen törenle Konya'dan uğurlandı.

Emniyet Müdürü Maksut Yüksek için Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama programı düzenlendi.

Programda konuşan Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 10 Ocak 2025 tarihinde devraldığı Konya Emniyet Müdürlüğü görevinden Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanmasından dolayı ayrıldığını belirterek, "Selçuklu'nun başşehri, hoşgörünün merkezi ve huzurun beşiği olan bu müstesna şehirde hizmet etmiş olmak meslek hayatımın en mümtaz, onur nişanelerinden biri olarak daima kalbimde kalacaktır. Konya bizim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda ailemle birlikte huzur bulduğumuz bir yuva olmuştur. Bizleri bir hemşehriniz, evladınız, bir kardeşiniz olarak bağrınıza bastığınız için hepinize minnettarım. Ankara'da bir kapınızın ve gönlümüzün her zaman açık olduğunu asla unutmayın. Bundan sonra da Konya'nın bir gönül elçisi olarak bulunduğumuz her ortamda şehrimizin güzelliğini anlatmaya devam edeceğim" dedi.

Emniyet Müdürü Maksut Yüksek programın ardından Konya'dan ayrıldı.

Törene, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, protokol mensupları, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı