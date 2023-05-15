Ankara'dan milletvekili adayı olan Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu

AK Parti Ankara 2. Bölge'den milletvekili adayı olan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu. Osman Gökçek, milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre milletvekili listeleri belli olmaya başladı.

OSMAN GÖKÇEK MERAK EDİLİYORDU

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu.

GÖKÇEK MECLİS'E GİRDİ

Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.