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Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar

Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri düzenlediği ve başka sanatçılara da milyonlarca lira para ödediğinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş konser skandalıyla ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'u görevden aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda tepki çeken yüz milyonlarca liralık konser skandalı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, savcılık İçişleri Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazmıştı. Ankara'nın ardından bir soruşturma haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelmiş, savcılık tüm etkinlik ve konserleri mercek altına almıştı. Soruşturmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt görevden alındı. Kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla verildiği öğrenildi.

SKANDAL EBRU GÜNDEŞ KONSERİYLE PATLAK VERMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri düzenlediği ve başka sanatçılara da milyonlarca lira para ödediği iddiası günlerce gündemden düşmemiş Mansur Yavaş konser skandalıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti. Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz'' demişti.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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