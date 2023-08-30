Ankara'da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kortej düzenlendi

Ankara'da 30 Ağustos korteji

ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkentte Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Rütbeli bir asker ise yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı. Yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu.