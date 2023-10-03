Ankara'da saldırı girişiminde yaralanan polis Alim Reis Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Ankara'daki terör saldırısı girişiminde yaralanan polis memuru Alim Reis Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Dün akşam saatlerinde saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polislerden Alim Reis Demirel'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Yaralı polislerin durumları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Elhamdülillah sesin bayağı diri geliyor. Rabbim şifalar versin inşallah. Ahınız yerde kalmadı, inşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler. İnşallah ağır ödemeye de devam edecekler" dediği duyuldu.

"Hainler bedellerini ağır ödedi"

Alim Reis Demirel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü. Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler. Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA