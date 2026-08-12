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Ankara’da otluk alanda yangın çıktı

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Ankara’nın Sincan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Törekent Mahallesi'nde otluk bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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