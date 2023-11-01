Ankara'da 'Keşmir Kara Günü' anma etkinliği

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Kara Günü' anma etkinliği düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliğine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Büyükelçi Cüneyd, "Hepimiz burada Hint Kuvvetleri'nin Cammu ve Keşmir'i işgal ettiği gün olan 'Keşmir Kara Günü' için toplandık. Keşmir halkına o günden beri insan değilmişler gibi davranıyorlar. Orası açık bir hapishaneye dönüşmüş durumda. Oradaki halk bu durumundan memnun değil; çünkü Hindistan'ın bölünme planına göre Müslüman çoğunluklu bölgeler Pakistan'a, Hindu çoğunluklu bölümler Hindistan'a bırakılacaktı. Ama bu ne yazık ki gerçekleşmedi ve o zamandan beridir oradaki Müslüman kardeşlerimiz, Hintli İşgal Kuvvetleri tarafından demir bir kafesin içine yerleştirilmiş durumda ve kendilerine her türlü zalimlik ve barbarca davranış yapılıyor" dedi. Cüneyd, Türkiye'nin desteklerine ilişkin de "Keşmirliler, en büyük desteği Türkiye'den almışlardır. Türkiye tüm uluslararası forumlarda hep Keşmir'e destek vermiştir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu meseleyi en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği için minnettarız. O bunu yaptı; çünkü Keşmirlilerin acısını biliyor, kardeşlik nedir biliyor ve Pakistan-Türkiye ilişkisi ne biliyor" diye konuştu.