Ankara'da huzurevi sakinleri sandık başına gitti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevi sakinleri, Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlar Yavuz Selim Ortaokulu'nda, Süleyman Demirel Huzurevi Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar ise merkezde kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren özel donanımlı servislerle Yavuz Selim Ortaokulu'na getirilen huzurevi sakinleri, tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandık başına giderek oylarını kullandı.

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Hasan Işıkoğlu, seçimlerin hayırlar getirmesini diledi.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Salih Berber ise tüm vatandaşları oylarını vermek üzere sandığa gitmeye davet etti.