Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplum örgütleri tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Kocatepe Camii'nde toplanan yüzlerce kişi Mithatpaşa Caddesi üzerinden Sıhhiye istikametine yürüdü. Filistin bayrakları ve meşalelerle yürüyen kalabalık "Filistin işgalini durdur", "İsrail savaş suçlusudur" "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı. Birleşik Aile Platformundan Rabia Doğan yaptığı açıklamada, "Filistin'de 500'den fazla aile tamamen yok oldu. Anneyiz, babayız, eşiz ve evladız. Bombalar altında can veren aileyiz. 7 Ekim'den bu yana dünyanın en büyük soykırımına imza atan işgalci İsrail'e karşı durmak için buradayız. Çünkü her şeyden önce biz insanız. 1948'den itibaren kendine ait olmayan topraklarda yüzlerce katliama imza atan İsrail'in soykırım rejimi yine bütün savaş kurallarını ihlal ediyor. İşgalciler anne, baba, bebek, çocuk, genç, yaşlı bütün aile fertlerini teker teker yok ediyor. Yüzlerce aile bugün yok. Bombalardan sağ kalabilen anneler evlatsız, evlatlar annesiz, savaşın ortasında savunmasız bir şekilde yapayalnız kalıyor. Bugün Gazze'de günde 130 çocuk öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

İngilizcesi de okunan açıklamaların ardından "Bugün aldığımız haberlere göre her yerde boykot var. Buradan sendikalarımıza, büyük şirketlerimize ve kamu kurumlarımıza davette bulunuyoruz. İsrail'i boykota onları da davet ediyoruz. Bugün burada bu kalabalığın sesine ses olmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Toplanan kalabalık sloganlar attıktan sonra bir çocuğun şiir okumasının ardından dağıldı. - ANKARA