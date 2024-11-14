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Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

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ORC Araştırma Şirketi tarafından Ankara'da yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre Başkent'te CHP ile AK Parti arasında fark giderek artıyor. Ankete göre CHP yüzde 36,4 puanla birinci parti olurken, AK Parti 29,2 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kamuoyu araştırma şirketleri, muhalefetin son yerel seçimlerin ardından sürekli bir şekilde erken seçim talep etmesinin ardından anket çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu ve Ankara genelinde en beğenilen milletvekili soruldu.

Ankara'da 3 bin 920 katılımcı ile bilgisayar destekli anket yöntemi ile yapılan araştırmada hata payının 1,8 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Araştırma sonuçları 14 Mayıs Genel Seçimleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre CHP Ankara'da oyunu 5.8 puan artırarak yüzde 36,4 puan ile birinci parti oldu. AK Parti ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 29.2 puan ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'yi sırasıyla MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve BBP takip etti.

İŞTE ANKET SONUCUNA GÖRE ANKARA'DA PARTİLERİN OY ORANI

CHP: %36,4

AK Parti: %29,2

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6,7

Zafer: %5,5

YRP: %3,5

DEM: % 3,5

BBP: %1,5

Diğer: % 5,2

Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİ

Araştırmanın bir diğer sorusu ise il genelinde en çok beğenilen milletvekilleri de soruldu. Ankaralıların buradaki tercihleri ise sırası ile: CHP'li Umut Akdoğan, AK Partili Osman Gökçek, CHP'li Murat Emir, İYİ Partili Kürşad Zorlu, Bağımsız Milletvekili Adnan Beker olarak sıralandı.

Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (41)

Haber Yorumlarıdehide:

Algı yapmayın bu millet CHpnin gerçek yüzünü gördü. Ellerine güç geçince ne yaptıklarını gördük. Artık işleri bitti boşuna ümitlenmesinler

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme366
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Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

TAM ALGI OPERASYONU ÖLÜME RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYOR BU MİLLET

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme320
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

buz dağının görünen yüzü. emekliler akp yi bitirdi, düzelir mi hayır

Yorum Beğen255
Yorum Beğenme98
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Haber YorumlarıYasin Şenol:

Anketi Çankaya’da yapmışlar belli

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme165
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Büyükşehirlerde chp alır zaten farkı açmalıyız

Yorum Beğen164
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

geliyor CHP gümbür gümbür

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme96
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Eriyeceksiniz . miniminnacık kalacaksınız . Sizde zamanın ünlü partileri gibi tozlu raflarda olacaksınız . Tarih sizden bu yapılanların da hesabını soracak bundan emin olun .

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıMelih İnce:

Mansur başkanı yedirmeyi! Yönetemiyorsunuz! Hükümet istifa!!!

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

dehide: yırtınma, iktidarın da gerçek yüzünü gördük görmemek için ya kör ya satılık olmak lazım

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

DÜNDAR ÇAYLAK: çaylak kendi adına konuş

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme33
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