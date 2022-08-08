Ankara'da bir ilk yaşanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çirkin provokasyonların hedefinde olan cemevine gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Erdoğan daha sonra ise partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

İLK KEZ CEMEVİ ZİYARETİNDE BULUNACAK

Bu programların ardından Ankara'da bir ilk yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik provokasyonların ardından ilk kez bir cemevi ziyaretinde bulunacak. Erdoğan, Ankara'da cemevi ziyaretinde Muharrem İftarı'nda Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle bir araya gelecek.

TÜRBEYE DE GİTMESİ GÜNDEMDE

Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk gelen ziyarete 80 Alevi Dedenin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Türbesi'ne gideceği de iddia ediliyor.

"YEPYENİ BİR SAYFA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar hiçbir cemevini ziyaret etmedi. Bu anlamda kendisinin Pazartesi günü Ankara'da bir cemevini ziyaret etmesi son derece önemli. Biz bunu her şeyden bağımız olarak yepyeni bir sayfa olarak olumlu görüyoruz. Bu anlamda önemli bir gelişme." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan üç farklı alevi kurumuna düzenlenen saldırı emniyet ekiplerini harekete geçirmişti. Üç saldırının failinin de aynı kişi olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Eskişehir'e gitmek üzereyken yakalamıştı. Olaylar ilgili 1 kişi tutuklanmış, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek "Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır." demişti.