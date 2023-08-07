Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda çeşitli konular görüşüldü ve soru önergeleri sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti 1. Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlık yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı olarak atanan Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Alparslan Doğan tebriklerin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Önceki birleşim tutanak özetlerinin kabul edildiği toplantıda, Bala Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Karaca ve Erdinç Türker, "ilçenin 20'ye yakın mahallesine su verilmediğine" ilişkin soru önergesi sundu.

Meclis Başkanvekili Ünal, soru önergesine süresi içinde cevap verileceğini belirterek, bu durumun ASKİ'nin asli vazifesi olduğunu, tedbir alınması gerektiğini söyledi.

MHP Polatlı Belediye Meclis Üyesi Serpil Öztürk, Gordion Antik Kenti'nin yer aldığı, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı ilçenin yollarının bakımına ilişkin önerge verdi. Önergenin gündeme alınması Sakarya Meydan Muharebeleri'nin yıl dönümü sebebiyle oy birliğiyle kabul edildi.

Birleşim, gündem dışı konuşmaların ardından yarın toplanmak üzere kapatıldı.