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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olsaydım seçimi kazanırdım." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin yerel seçimler için Ankara'dan yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili " Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olsaydım seçimi kazanırdım." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala partilerin ve belediye başkan adaylarının yoğun seçim programı sürüyor. Ankara'da da mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş, yerel seçimlere yönelik çalışma ve projelerini anlatmak için bir Habertürk'e konuk oldu.

"AKŞENER'İN HAMLESİ ETİK DEĞİLDİ"

Yavaş'a, geçen sene 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili bir soru geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığına çağırması ve Altılı Masa'dan kalkma sürecine ilişkin soruya yanıt veren Yavaş, Akşener'in bu çıkışın etik olmadığını ifade etti.

"ADAY OLSAYDIM KAZANIRDIM"

Mansur Yavaş, Akşener'in böyle bir çıkış yapmasının doğru olmadığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu'na da çağrı yaptı. Ya ikimiz birden gitseydik ne olacaktı? Kura mı çekecekti aramızda?" diyerek, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olsaydım seçimi kazanırdım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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