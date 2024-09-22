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Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
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TBMM 1 Ekim itibariyle yeni yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis'te ilk ele alınması beklenen teklif Yargı paketi olacak. Ancak yaz tatili nedeniyle tartışmalı bazı düzenlemelerin çıkarıldığı teklifin yeni yasama dönemi ile birlikte genişletileceği ifade ediliyor. Paket hazırlanırken gündeme gelen ama eleştiriler üzerine geri çekilen "Etki ajanlığı" düzenlemesinin de yeniden ekleneceği iddia ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim itibariyle yeni yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis'in gündeminde başta yeni anayasa olmak üzere önemli konular var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dönem başlamadan önce yeni anayasa yapımı ile ilgili Meclis'te grubu bulunan partilere bir çağrı daha yapması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak yasa çalışmaları için de hazırlıklar başladı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi, Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik teklifi ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen teklif, Meclis gündeminde görüşülmeyi bekliyor.

ELE ALINMASI BEKLENEN İLK TEKLİF YARGI PAKETİ OLACAK

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre Meclis'te ilk ele alınması beklenen teklif Yargı paketi olacak. Ancak yaz tatili nedeniyle tartışmalı bazı düzenlemelerin çıkarıldığı teklifin yeni yasama dönemi ile birlikte genişletileceği ifade ediliyor.

ETKİ AJANLIĞI DÜZENLEMESİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Paket hazırlanırken gündeme gelen ama eleştiriler üzerine geri çekilen "Etki ajanlığı" düzenlemesinin de yeniden ekleneceği kaydediliyor.

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Etki ajanlığı, 9. Yargı Paketi'nin 22. maddesinde "Diğer faaliyetler" başlığı adı altında düzenleniyor. Bu madde, Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne "339/A maddesi" şeklinde yeni bir suç tanımı olarak giriyor. Basın meslek örgütleri ve hukukçular bu maddeye karşı çıkınca düzenleme geri çekilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (4)

gunay yanug:

22 yıldır adaleti sağlayamamış bir parti akp

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hasan polat:

Kuzey Kore nasıl yapıyorsa aynısı yapılsın . Tek devlet Tek Lider Tek Bayrak Tek vatan Tek ses Tek düşünce ..

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Dağıstan:

'' Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek tarzda konuşmak '' , Etki Ajanlığı vb Anayasa'da düzenlenen söz ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar. O zaman hiç konuşmayalım , eleştirmeyelim . Anayasanın tanıdığı bütün hakları kullanmayalım, yönetimin istediği gibi bir toplum olalım...

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Serkan Turkes:

Yahu bunlar boş işlerler meşgul halk fahiş fiyatlardan şikayetçi aloo bırakın boş işleri.milletin derdine odaklanın operatörlerde tut gıdaya ya kadar çok şikayetçiyiz fahiş fiyatlari gündeme alın artık seçim Yok diye görmezden gelmeyin

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