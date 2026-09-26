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Ankara - Bakan Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma programında konuştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma’ programında konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma' programında konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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