Ankara - Bakan Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma programında konuştu

Ankara - Bakan Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma programında konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma’ programında konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma' programında konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı