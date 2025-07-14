BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'ıncı yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu toprakların tapusu 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milletinin adına tescillenmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İmbat Muğlu katıldı. Bakan Ersoy, müzeyi gezdikten sonra yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz 2016 akşamı, korkusundan okyanus ardındaki bir çatının altına sinmiş hainin emriyle gerçekleşen bir kalkışmayı, milli iradeyi çiğnemeye yeltenen bir darbe girişimini yaşadık. Bu aziz millet 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' diyen şairin sözünü bir kez daha kanıtlarcasına bedenini kurşuna, rokete, tanka siper etti. O gece istiklalimize, istikbalimize ve cümle mukaddesatımıza sayısız kurşun sıkıldı; roketler, bombalar atıldı. Ama hepsi o iman dolu sinelerde, vatan ve millet sevgisinin taştığı gönüllerde yitip gitti. Bu zafer, bu şanlı direniş, bu kutlu kıyam bizimdir. Ancak kimse sanmasın ki her şey geride kaldı, üzerinden 9 yıl geçti, hesap görüldü ve kapandı. Asla, 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' diye boşuna dememiş ecdat. Unutmayız, unutturmayız ve ardını asla bırakmayız. Sergilerden dinletilere, konferanslardan temsillere her yıl bunca etkinlik yapılıyorsa bunların hepsi hafızamızı daima diri tutmak, irademizi keskin kılmak içindir" dedi.

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi şehit vererek emperyalist düzenin kuklacılarını püskürttüğünü belirten Ersoy "Bugün dünya yeni bir dönemin eşiğindeyken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' davasına bütün varlığımızı adamamızın ardında da bu sarsılmaz iradenin olduğunu biliniz. Biliniz ki 15 Temmuz'da milletimiz şehit vererek, gazi olarak aslen FETÖ denen kukla terör örgütünü değil, bize zorla kabul ettirilmek istenen işte bu yeni emperyalist düzenin kuklacılarını püskürtmüştür. Emin olun semalarımızda 5 vakit yankılanan ezanların, ay yıldızlı al bayrağın, uğruna seve seve candan geçenlerin vatan kıldığı bu toprakların tapusu 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milletinin adına tescillenmiştir. Aziz milletimizle omuz omuza yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı yolunda bu tapuya göz dikenler; önümüzü kesmeye, hedeflerimize engel olmaya çalışanlar şüphesiz yine karşımıza çıkacaktır. Lakin diğer hepsi gibi onların da sonu daima hüsran, daima hezimet olacaktır. Yol ne kadar uzun, şartlar ve engeller ne denli zorlu ve düşman ne kadar sinsi olursa olsun durmayacak, yılmayacak ve yorulmayacağız. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyecek; binlerce yıldır olduğu gibi Allah'ın izniyle yine başaracak, yine kazanacağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin yarın 24 saat açık olacağını ve ziyaretçilerini ağırlayacağını söyleyerek, "Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemize ve müzemize herkesi davet ediyorum" dedi. Bakan Ersoy'un konuşmasından sonra 'Zaferin Adı Türkiye' adlı tiyatro gösterimi sunuldu.

HABER: Nisa MİĞAL- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,