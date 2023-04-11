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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Sözlü savunma yapılmaması tutanak altına alındı

Politika Haberleri

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin sözlü savunmaya gelmemesi durumunu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için AYM raportörüne tevdi edildi. Hatırlanacağı üzere HDP, 11 Nisan'a ertelenen sözlü savunmayı veremeyeceğine ilişkin olarak Yüksek Mahkemeye dilekçe sunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin savunma vermemesini tutanak altına alarak dosyayı raportöre gönderdi.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

HDP'nin tüm muhakeme işlemlerinin durdurulması ve nihai kararın seçimler sonrasına bırakılması yönündeki talepleri reddedilmişti. Son olarak partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmişti.

HDP, seçim dönemi yoğunluğu nedeniyle 11 Nisan'da sözlü savunma vermenin imkansız olduğu belirterek savunma vermeyeceğini açıklamıştı.

AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Seçim Sonuçları

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Anayasa Mahkemesi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Bitlisli:

Defalarca kapatsanız da partimizde de bu mücadelemizden de vazgeçmeyiz…Zamanında Erbakan’ın partisini kapatanlar onu durduramadı gibi bizleri kapatanlar da bizi durduramaz…

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Ercan Sevinc:

Boş a sallamaya devam yani ne elde edebildiniz ??

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Dengiz Elm:

Türk-Kürt kardeştir ama Türk-pkk düşmandır. İlk önce bunu ayırt edin.

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