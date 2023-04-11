Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Sözlü savunma yapılmaması tutanak altına alındı

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin sözlü savunmaya gelmemesi durumunu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için AYM raportörüne tevdi edildi. Hatırlanacağı üzere HDP, 11 Nisan'a ertelenen sözlü savunmayı veremeyeceğine ilişkin olarak Yüksek Mahkemeye dilekçe sunmuştu.