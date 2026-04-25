Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: 'Anayasa Mahkemesi, anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürmektedir'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen hukuk anlayışı karşısında Anayasa Mahkemesi, geçmişten aldığı güçle geleceğe yönelmekte; adaletin tesisi, hukuk güvenliğinin sağlanması ve anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin 64'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkaya, 1962 yılında kurulan Anayasa Mahkemesi'nin yalnızca anayasal bir denetim organı olarak kalmadığını belirterek aynı zamanda hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin ve demokratik hukuk devleti ilkesinin teminatı olduğunu ifade etti.

Bu durumun günümüzde de Mahkemenin her alandaki kararlara yön veren en önemli dayanaklardan birini oluşturduğunu aktaran Özkaya, "Bu bağlamda norm denetimi yoluyla Anayasa'ya aykırı düzenlemelerin ve işlemlerin hukuk düzeninden ayıklanmasını sağlama görevini titizlikle yerine getiren Mahkememiz, bireysel başvuru mekanizmasıyla da bireyin hak arama özgürlüğünün en etkili güvencelerinden biri haline gelmiştir. Bu yönüyle Anayasa Mahkemesi, hak ve özgürlüklerin yaşayan koruyucusu durumundadır" açıklamasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin 64'üncü kuruluşunu kutlayan Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen hukuk anlayışı karşısında Anayasa Mahkemesi, geçmişten aldığı güçle geleceğe yönelmekte; adaletin tesisi, hukuk güvenliğinin sağlanması ve anayasal değerlerin korunması noktasındaki kararlılığını sürdürmektedir. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar Mahkememize katkı sunan tüm başkan, üye ve diğer çalışma arkadaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, halen görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkememizin 64. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle yargı camiamıza ve aziz milletimize saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı