Anamur Kaymakamı Gazilere Ziyarette Bulundu

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçedeki gazi ve gazi ailelerine ziyarette bulundu. Bozdemir, programı kapsamında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muhammer Şan'ın eşi Fatma Şan'ı ziyaret etti. Daha sonra Suriye'nin İdlib bölgesinde gazi olan Uysal Yazık'ı ziyaret eden Bozdemir, ziyaretlerinde gazi ve gazi ailelerinin taleplerini dinledi. Bozdemir, gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.