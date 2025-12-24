Haberler

Ağıralioğlu: Partimiz 100 bin üye sayısını aştı

Ağıralioğlu: Partimiz 100 bin üye sayısını aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti, 1. yılını geride bırakırken 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaşarak önemli bir eşiği aştı. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, bu başarının partinin temel politikalarına duyulan ilgi ve teşkilatların aktif performansıyla gerçekleştiğini vurguladı.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu güvene layık olacağız" dedi.

Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, "Anahtar Parti, kuruluşunun 1'inci yılını geride bırakırken teşkilatlanma sürecinde önemli bir eşiği aşarak 100 bin 211 onaylı üye sayısına ulaştı. Toplumun farklı kesimlerinden gelen yoğun ilgiyle büyümesini sürdüren Anahtar Parti, ulaştığı üye sayısıyla hem teşkilat yapısının sağlamlığını hem de toplumsal karşılığını tescillemiş oldu. Anahtar Parti'nin üye sayısındaki bu yükseliş, parti politikalarına duyulan ilginin, sahadaki çalışmaların ve teşkilatların aktif performansının bir yansıması olarak değerlendirilirken, parti yönetimi, önümüzdeki dönemde bu ivmenin artarak devam edecektir" denildi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin, "Partiye katılım gösteren üyelere ve sahada emek veren teşkilatlara teşekkür ediyoruz. Partimiz artan oy oranını üye sayısına da yansıtarak 100 bin barajını aşarak örgütlenme gücünü ortaya koydu. Bu yürüyüş, sayılara değil inanca dayanıyor. Anahtar Parti, milletin umudunu taşıyan bir iradenin adıdır. Bu güvene layık olacak, Türkiye'nin yarınlarını cesaretle ve adaletle kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı