Anahtar Parti Sözcüsü: 'Hava sahamızda İHA'lar düştü, ciddi çalışma gerekecek'

ANAHTAR Parti Sözcüsü Fuat Geçen, "Hava sahamızda, birkaç tane İHA'nın farklı kentlerimizin sahasına düştüğü, bazen müdahaleyle düşürüldüğü konusunda bilgiler var. Çok hassas ve kritik bir konu. Hava savunmamızla alakalı ilgili kurumların buna kafa yorduklarını düşünüyorum. Eğer gerçekten güvenlik zafiyeti var ise bunun tedbirlerini alması konusunda ciddi bir çalışma gerekecek" dedi.

Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Geçen, "Biz bir siyasi kadroyuz. Türkiye'nin tamamını ilgilendiren, varlık sebebini sorgulayan, kuruluş felsefesinin mevzu edileceği bir ortamın oluştuğu bir süreçte Anahtar Parti, itirazlarını en ileri boyutta dile getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Önce 'Terörsüz Türkiye istemiyorsunuz' ile baskılama, şimdiki raporda da biraz daha bu eleştiriyi ileriye taşıyarak 'provoke ediyorsunuz', 'sabote ediyorsunuz' gibi ön alıcı ve pasifize edici telkin ve tavsiyeler, Anahtar Parti'yi asla yolundan döndürmez. Biz, terörsüz Türkiye'yi, PKK'nın dışında hiçbir Türk vatandaşının 'terörsüz Türkiye olmasın' diyeceğine inanmayan bir kadroyuz. Elbette terörsüz Türkiye'yi istiyoruz; fakat bunun karşılığı yürütülen süreçteki muhataplıklar ve gelinen noktadaki azgınlıklara baktığımız zaman doğru eleştiri yönettiğimizi, uyarıcı eleştiri yönettiğimizi anlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen, "Hava sahamızda, birkaç tane İHA'nın farklı kentlerimizin sahasına düştüğü, bazen müdahaleyle düşürüldüğü konusunda bilgiler var. Çok hassas ve kritik bir konu. Hava savunmamızla alakalı ilgili kurumların buna kafa yorduklarını düşünüyorum. Eğer gerçekten güvenlik zafiyeti var ise bunun tedbirlerini alması konusunda ciddi bir çalışma gerekecek. Umarım ki bu boyutta bir şey değildir. Fakat resmi açıklamaları bekleyip; kamuoyunda veya yaygın basındaki dezenformasyonlarla, bu kadar ülkemizin önemli bir meselesini de açıkçası değerlendirmenin çok doğru olmayacağını düşünüyorum" dedi.