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Anahtar Parti'nin Selendi İlçe Başkanlığına Kenan Filiz Atandı

Anahtar Parti'nin Selendi İlçe Başkanlığına Kenan Filiz Atandı
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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti'nin Selendi İlçe Başkanlığına Veteriner Hekim Kenan Filiz atandı. Filiz, yeni partinin yönetimini kurarak seçim çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

İYİ Parti'den istifa ederek Anahtar Parti'yi kuran Yavuz Ağıralioğlu, teşkilat çalışmalarına devam ederken Selendi İlçe Başkanlığına atama yapıldı. Anahtar Parti'nin Selendi ilçe Başkanı Veteriner Hekim Kenan Filiz oldu.

Yeni kurulan partinin il ve ilçe yapılanmaları da sürerken göreve getirilen il ve ilçe başkanlarının isimleri de belli olmaya başladı. Anahtar Parti'nin Manisa İl Başkanlığı görevine getirilen isim daha önce belli olurken, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun da onayı ile Anahtar Parti Selendi İlçe Başkanlığı görevine Veteriner Hekim Kenan Filiz atandı.

İki çocuk babası Kenan Filiz Yaptığı açıklamada, "Ülkem Manisa ve güzel ilçemiz Selendi için hayırlara vesile olsun. Bu görevde Allah yardımcım olsun. Geleceğe adım adım A Parti zaferi bizim olsun. Partimizin yönetimini oluşturacağız ardından seçim çalışmalarına başlayacağız. Herkesi partimizde kucaklayacağız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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