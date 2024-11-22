Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar'dan skandal sözler
Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, partisinin İstanbul'da düzenlenen teşkilat buluşmasında skandal bir açıklama yaptı. Uçar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim" dedi. Uçar'ın sözlerine tepki yağarken, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'ndan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.
Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde, geçtiğimiz ay kurulan Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, partisinin İstanbul Bağcılar'da düzenlenen teşkilat buluşmasında skandal sözler sarf etti.
Şu an için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduklarını belirten Uçar, "Ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim" ifadelerini kullandı.
Uçar'ın sözlerine tepki yağarken, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun konuyla ilgili ne söyleyeceği merak konusu oldu.