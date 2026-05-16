Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun ile Amasya'yı ziyaret etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Samsun'un Havza ilçesinde sel felaketini yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Amasya'da halk buluşmasına katılan Ağıralioğlu, partisinin 'Memleket için yeniden başlıyoruz' anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu, Amasya'yı ziyaret etti.

Ağıralioğlu, taşkın sonucu selin meydana geldiği Havza'da inceleme gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Havza'yı durumu yerinde görmek amacıyla ziyaret ettiğini söyledi.

Vatandaşların yardım beklediğini dile getiren Ağıralioğlu, "Birtakım düzenlemeler yapılmazsa bu şartlarda bu hasarı kaldırmaz esnaf. Düzenlenme yapılması lazım. Vatandaşın yanında olmalıyız." dedi.

Halk buluşması kapsamında Amasya'da vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Anahtar Parti'nin "Memleket için yeniden başlıyoruz" diyenlerin partisi olduğunu belirtti.

Adım adım memleketi gezdiklerini anlatan Ağıralioğlu, "Amasya'da milletin sözü var, sesi var. Nereden durursanız, neyi konuşursanız, kime yaslanırsanız, neye bakarsanız, hepsinde memlekete dair bir yol var." ifadesini kullandı.

Arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün plan yaptığı zamanın kararlılığını en güzel gösteren bir fotoğraf bulunduğunu dile getiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Türk zora girdi mi başında kalpak var. Ben bu salonda, ruhumun başında bir kalpakla bulunuyorum. Ruhları üniformalı bir milletin huzurunda ruhumun kalpağıyla duruyorum. Millet yine zordaysa, millet yine dara düşmüşse, 'Milleti yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır' diyen iradenin hizasında duruyoruz. O yüzden Amasya'da isterseniz kalpağa, isterseniz yapılan plana, isterseniz bu topraklarda mayalanana yaslanırsınız. Sultan Selim'e yaslandığınızda da bulduğunuz millettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tamimle yayınladığı iradeyle yaslandığınızda bulduğunuz millettir. Kanuni deyince bulduğunuz devletse, Amasya'da kurduğunuz ve kurtardığınız aynı devlettir."

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
