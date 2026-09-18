Haberler

Anahtar Parti'li Keskinkılıç, Siirt'te 78 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti'li Keskinkılıç, Siirt'te 78 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç, Siirt'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Keskinkılıç, partinin iki yıl önce kurulmasına rağmen 78 il ve 840'a yakın ilçede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç, Siirt'te gazetecilerle bir araya geldi.

Keskinkılıç, partisinin Siirt İl Başkanlığınca bir kafede düzenlenen basın toplantısında, kenti ziyaretleri kapsamında bölge toplantısı düzenleyerek il başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Partilerinin iki yıl önce kurulmasına rağmen Türkiye'de 78 il ve 840'a yakın ilçede faaliyet gösterdiğini belirten Keskinkılıç, "Anahtar Parti memleketin ve milletin merkezinde siyaset icra etmeye çalışıyor." dedi.

Keskinkılıç, bölge toplantılarında istişarede bulunduklarını ve yol haritalarını belirlediklerini ifade etti.

Anahtar Parti Siirt İl Başkanı Hamza Arslan da il başkanları toplantısına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya Anahtar Parti'nin Van, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari il başkanları da katıldı.

Kaynak: AA
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası! 'Bize karşı aktif hazırlık yapıyorlar'

Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme

Kartal Avrupa'da uçtu! İşte güncel ülke puanımız

Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında