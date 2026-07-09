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Anahtar Parti Kırşehir Teşkilatı orman temizliği seferberliğine katıldı

Anahtar Parti Kırşehir Teşkilatı orman temizliği seferberliğine katıldı
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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Kındam TOKİ Ormanlığı'nda düzenlenen orman temizliği etkinliğine katılarak çevre temizliği çalışmalarına destek verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Kındam TOKİ Ormanlığı'nda düzenlenen orman temizliği seferberliğine katılarak çevre temizliği çalışmalarına destek verdi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ile parti teşkilatı üyeleri, etkinlik kapsamında ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Programda doğanın korunması ve çevre temizliğine dikkat çekildi. Etkinliğin ardından açıklamada bulunan İl Başkanı Cemal Kaya, çevre bilincinin artırılmasına katkı sunan gönüllülere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kaya, vatandaşları doğayı koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Orman temizliği etkinliği, çevrede toplanan atıkların ilgili noktalara taşınmasının ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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