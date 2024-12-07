Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Düzce'de Partililerle Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce'de partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda, partilerinin ilk buluşmasını Bursa'da, ilk il teşkilatı binası açılışını ise Düzce'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

A Parti'nin kuruluşuna değinen Ağıralioğlu, "Partimizi hevesimizle kurmadığımızı, kağıt üzerinde parti kurmanın kolay olduğunu, partileri milletin kalbine kurmanın zor olduğunu, bu zorluğu mayalamak için bir yıldır Anadolu'yu dolaştığımızı söyledik." dedi.

Ağıralioğlu, partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçtiğini, her ay üzerine koyarak ilerleyeceklerini dile getirdi.

A Parti'yi memleketin bütün hizmet imkanlarını göğüslesin diye kurduklarını belirten Ağıralioğlu, "Ne kimsenin 'bastonu', ne de birinin 'B' planı. Anahtar Parti, milletin 'A' planıdır." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, sürecin kendilerini nereye getireceğini bilmediğini fakat saflarının hep milletin tarafında olacağını vurgulayarak, "Biz dayatılanların değil, hedef diye önümüze koyduğumuzun mücadelesini vereceğiz. Bize seçenek diye sunulanı değil, milletimize istikbal diye koyduğumuz hedefe yürüyeceğiz. O yüzden şerefli mücadele olacak. Güzel bir mücadele olacak. Bu mücadelenin sonunda parti değil, millet kazanan olacak. Bu mücadelenin sonunda partililer ikbal bulmayacak, millet istikbal bulacak." diye konuştu.

Daha sonra partisinin Atatürk Bulvarı'ndaki il teşkilatı binasının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, ardından il yönetimiyle basına kapalı toplantı yaptı.