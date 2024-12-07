Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

 Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar
Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Düzce'de Partililerle Buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Düzce'de Partililerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce'de partililerle bir araya geldi ve il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Ağıralioğlu, partisinin kuruluşu ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce'de partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda, partilerinin ilk buluşmasını Bursa'da, ilk il teşkilatı binası açılışını ise Düzce'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

A Parti'nin kuruluşuna değinen Ağıralioğlu, "Partimizi hevesimizle kurmadığımızı, kağıt üzerinde parti kurmanın kolay olduğunu, partileri milletin kalbine kurmanın zor olduğunu, bu zorluğu mayalamak için bir yıldır Anadolu'yu dolaştığımızı söyledik." dedi.

Ağıralioğlu, partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçtiğini, her ay üzerine koyarak ilerleyeceklerini dile getirdi.

A Parti'yi memleketin bütün hizmet imkanlarını göğüslesin diye kurduklarını belirten Ağıralioğlu, "Ne kimsenin 'bastonu', ne de birinin 'B' planı. Anahtar Parti, milletin 'A' planıdır." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, sürecin kendilerini nereye getireceğini bilmediğini fakat saflarının hep milletin tarafında olacağını vurgulayarak, "Biz dayatılanların değil, hedef diye önümüze koyduğumuzun mücadelesini vereceğiz. Bize seçenek diye sunulanı değil, milletimize istikbal diye koyduğumuz hedefe yürüyeceğiz. O yüzden şerefli mücadele olacak. Güzel bir mücadele olacak. Bu mücadelenin sonunda parti değil, millet kazanan olacak. Bu mücadelenin sonunda partililer ikbal bulmayacak, millet istikbal bulacak." diye konuştu.

Daha sonra partisinin Atatürk Bulvarı'ndaki il teşkilatı binasının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, ardından il yönetimiyle basına kapalı toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.