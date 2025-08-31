Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Rize'de Vatandaşlarla Buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinin Ardeşen Belediyesi Ayhan Alptekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ardeşen İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katılan Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada, "85 milyonu ay yıldızlı al bayrağın altında yeniden ayağa kaldırabilme sevdası olan bir hareketiz." dedi.

Partisinin hedeflerini anlatan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Devleti, milleti ayağa kaldıracağız. Siyaseti nöbet hattında görüp, bayrağı teslim alacağımız yere yürüyoruz kararlılıkla. Biz her partiden bir parti değiliz. Memleketi adaletle ayağa kaldıracak olanlar bizleriz. Cumhuriyet'i halkla buluşturacağız. Milliyetçi bir hareket hassasiyetiyle bunları yapacağız. Memleketin dertlerine deva olacağız. Milletin geleceği olmak için milletin zafer burçlarında yeniden iyilikle Türk milleti ayağa kalkabilsin diye, saadet ve refah Türk milletinin yeniden yaşam standartlarının ifadesi olabilsin diye yola çıkan Anahtar Partilileriz."

Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Buçan, başkanlığa yeniden seçildi.

Daha sonra partisinin Pazar ve Çayeli ilçe başkanlıklarının açılışını gerçekleştiren ve esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, Rize merkezde de vatandaşlarla bir araya geldi.